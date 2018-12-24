Пять учеников петербургской школы госпитализировали с уроков после потери сознания





По предварительной информации они могли отравиться наркотическими веществами.



На место происшествия прибыла скорая помощь и полиция. Ведется проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.





Пятеро учеников школы в Калининском районе госпитализировали прямо с уроков после того, как они потеряли сознание.