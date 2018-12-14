Невский и Литейный проспекты защитят от гололеда гранитной крошкой вместо песка и соли





Пока что таким способом от скольжения защитили часть Невского, Литейного и Караванную ул., сообщил Рублевский.





По данным в сети, гранитную крошку активно используют в скандинавских странах в период гололеда. Из его недостатков отмечают более высокую стоимость; кроме этого, гранитная крошка портит колеса автомобилей. Ранее в этом году в Санкт-Петербурге ее применяли на Дворцовой площади, сообщили в комблаге.









Во вторник 22 декабря в Санкт-Петербурге посыпали несколько центральных улиц и пешеходных зон гранитной крошкой, сообщил руководитель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.