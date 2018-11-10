Арестованному Кокорину грозит замена коленного сустава

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболисту грозит замена коленного сустава на искусственный из-за отсутствия необходимой физической нагрузки.





Кокорин получил разрыв крестообразных связок в марте прошлого года. Курс реабилитации не закончился.





«Мы получили медицинское заключение, что если колено оставить в таком состоянии, то может всё дойти вплоть до замены сустава», - сказала адвокат, сообщает РИА «Новости».





Напомним, по версии следствия, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин напали на двух чиновников и водителя телеведущей в Москве. Тверской суд принял решение оставить их под арестом до 8 февраля.



