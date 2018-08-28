В России для переживших инсульт готовят изобретение, позволяющее печатать силой мысли





Предполагается, что интерфейс позволит людям, пережившим инсульт, общаться с миром. Процесс, конечно, будет медленным: пациенту нужно будет концентрироваться на одной букве за раз. Однако устройство поможет больным общаться с людьми как "вживую", так и через Интернет.





Если тесты завершатся успешно, то новый гаджет начнут массово производить ближе к лету. Возможно, устройству найдут применение за пределами медицины.





Это не первое изобретение, направленное на развитие возможностей коммуникации для парализованных пациентов: к примеру ученый Стивен Хокинг общался с миром и даже писал тексты, используя мышцу щеки для подбора букв.





В России находится на стадии тестов устройство, позволяющее печатать текст мыслительным усилием, сообщает РИА Новости, цитируя директора союза Национальной технологической инициативы Александра Семенова.