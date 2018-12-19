На Светлановском проспекте Санкт-Петербурга пассажиры толкали забуксовавший автобус (видео)





Так в Калининском районе в сугробе у остановки общественного транспорта забуксовал автобус: чтобы вызволить его из “снежного плена” пассажирам пришлось толкать его своими руками на морозе в -14 градусов, сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".











Жители Петербурга выражают свое разочарование работой дорожных служб. “Отправьте это в Смольный на почту губернатора,” - пишут пользователи социальной сети.





В Горэлектротрансе сообщили, что вывели на дороги всю резервную технику для расчистки трамвайных путей и остановок транспорта. Там заметили, что их приходится чистить в ночное время, пока не началось движение, и на это просто не хватает времени.





Сегодня днем 22 января во вторник Санкт-Петербурга тяжелая ситуация на дорогах набирает обороты: в сугробах начинает буксовать даже общественный транспорт.