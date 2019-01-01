Алкомаркеты меняют правила игры на рынке аренды торговых помещений Петербурга



Подобная активная экспансия отразилась на рынке аренды торговых помещений и в Петербурге. Эксперты агентства недвижимости Екатерины Лапиной рассказали о том, как небольшие магазины этой сети меняют рынок аренды коммерческих помещений города.

Специалисты «АН LAPINA» отмечают, что в связи с активными открытиями новых точек алкомаркеты сети стали одним из самых заметных игроков рынка аренды торговых помещений в Санкт-Петербурге. На данный момент основной интерес этих магазинов сосредоточен в сегменте небольших площадей, которые именуются форматом “магазин у дома”.



“Можем отметить, что данная компания отличается крайне сложной формой договора, которую готов принять не каждый арендодатель. Так, сеть возлагает на владельца помещения большое число дополнительных требований, например, приведение объекта в соответствие с требованиями закона. Стоит добавить, что не все готовы идти на дополнительные расходы ради привлечения такой сети. Многие собственники привыкли сдавать в найм четыре стены без ремонта, и ничего не делая, и получать плату за аренду”, - сказала генеральный директор «АН LAPINA» Екатерина Лапина.





Эксперты добавляют, что сейчас рынок меняется, например, в силу невысокого спроса на аренду помещений, сетевые арендаторы собственников заставляют менять привычки собственников, например, арендаторы, все чаще работают по системе минимальной фиксированной платы за метры, а также % с оборота.



Также заметным изменением, по словам экспертов «АН LAPINA», является отказ от депозитов, которые считались нормой в течении последних 20-ти лет. Кроме того, часть магазинов начинают свои арендные отношения с момента регистрации договора аренды в УФРС. Ранее сети не ждали момента регистрации, а заходили на объект и начинали делать ремонт. Сегодня арендатор не готов рисковать денежными средствами до подтверждения аренды госорганами.