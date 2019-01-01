Еще один пожар утром во вторник 22 января в Петербурге: сгорел частный дом в Ольгино





Как сообщают спасатели, о возгорании стало известно в 09:50: пожар зафиксировали в Ольгино. Однако в тоже самое время в центре Санкт-Петербурга пожарные пытались потушить суд на Суворовском пр. На вызов приехало только два экипажа. В итоге с огнем на Лесной ул. исторического района справились только к 11:06. Пожарные сообщают, что одноэтажный дом полыхал по всей площади, его размер составлял 42 м2.





В Приморском районе Санкт-Петербурга утром во вторник 22 января сгорел частный дом, сообщили в МЧС по Петербургу и области.