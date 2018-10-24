Турпоток в новогодние каникулы на курорт «Игора» вырос на 51 %





Росту популярности курорта способствовали многообразие трасс для разного уровня подготовки, а также удобная система абонементов и различные специальные предложения – почасовые абонементы; абонементы по количеству проходов; скидки для студентов; специальное предложение «Вечер буднего дня»; специальное предложение «Утро выходного дня»; скидки для проживающих на курорте.





Для удобства гостей был запущен онлайн магазин по покупке и пополнению ски-пассов на официальном сайте курорта, что значительно упростило процесс приобретения абонементов, избавив их от необходимости стоять в очереди в пункте проката.



К основным горнолыжным трассам добавилась новая трасса №6а длиной 300 м с интересным рельефом среди леса и специальной подсветкой.

Таким образом, теперь доступны десять освещаемых горнолыжных трасс общей протяженностью 4200 м, а также трасса для катания на тюбинге («надувных ватрушках») и трассы для беговых лыж.











Фото: "Игора"











Почти 24 тысячи человек прокатились по склонам популярного курорта «Игора» в новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января, что на 51% больше показателя аналогичного периода в 2017/2018 году, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе курорта «Игора».