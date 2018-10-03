Рецидивист в Сосновом Бору изнасиловал девятилетнего мальчика





Как полагает следствие, вечером 2 октября 2018 года девятилетний мальчик возвращался домой, когда к нему подошел незнакомый 44-летний мужчина и под обманным предлогом заманил ребенка в свою квартиру, где изнасиловал его. Ребенку далось убежать из квартиры и сообщить о произошедшем в полицию.



Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, за которые он отбывал наказание в местах лишения свободы.



Сейчас он находится под стражей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Ранее сообщалось о том, что п Ранее сообщалось о том, что п олиция разыскивает "Виталия" из Петербурга, который соблазнил 15-летнюю девочку. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Житель Соснового Бора обвиняется в изнасиловании девятилетнего мальчика, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.