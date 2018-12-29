Три компании в Невском районе Петербурга заплатили 16 млн, чтобы покрыть налоговый долг в 8 тысяч





Излишек должен был вернуться налогоплательщику — а налоги по нему не взимаются. В органах предположили, что компании хотят скрыться от налоговой, но когда в прокуратуре допросили гендиректоров компаний по этому делу, выяснилось, что они не занимаются их управлением, а получили деньги, за то что их зарегистрировали. При этом на директора двух компаний, оформлено еще одно юрлицо - некая компания “Гермес Продакшн”.





По факту создания фиктивных юрлиц решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в прокуратуре. Расследование продолжается.





Три компании компании в Невском районе заплатили 16,5 млн рублей, чтобы погасить долг гражданина перед налоговой в 8 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.