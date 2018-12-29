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Три компании в Невском районе Петербурга заплатили 16 млн, чтобы покрыть налоговый долг в 8 тысяч

12:48
Тэги: юридическое лицо, налоги, прокуратура, невский район
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Тэги: юридическое лицо, налоги, прокуратура, невский район



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