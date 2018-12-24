Полиция разыскивает "Виталия" из Петербурга, который соблазнил 15-летнюю девочку





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась бабушка и рассказала о том, что в октябре 2017 года «Виталий» вступал в интимные отношения с ее внучкой, которой на тот момент было 14-лет. Кроме имени, пожилая женщина не смогла назвать никаких подробностей





Сейчас проводится проверка, сотрудники полиции пытаются установить местонахождение «Виталия».





Полиция Гатчинского района разыскивает некоего «Виталия», который обвиняется в интимной связи с 15-летней девочкой.