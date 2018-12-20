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Контрабандисты попытались провезти в Петербург 15 тонн морепродуктов, подделав разрешение
12:32
Тэги: порт, контрабанда, поддельные документы
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