Контрабандисты попытались провезти в Петербург 15 тонн морепродуктов, подделав разрешение





Но каким-то образом поставщик на таможенном посту представил документ с разрешением на ввоз товара в Санкт-Петербург, сообщили в МВД. Полицейские быстро выяснили, что санитарный центр здесь не при чем и поставщик, вероятно, подделал разрешение — возможно, с помощью соучастников.





Полицейские возбудили дело о контрабанде.





В порт Санкт-Петербурга прибыл груз морепродуктов общим весом в 15 тонн и стоимостью в 6,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД. Товар направили на экспертизу в санитарный центр и там мидиями и креветками остались недовольны, запретили товар к ввозу и отметили это в документации.