До воскресенья 27 января доступ на “Площадь Восстания” начнут ограничивать в вечерние часы пик





Из-за снегопадов и гололеда наземный транспорт Санкт-Петербурга утром и вечером стоит в пробках, сообщает сервис Яндекс.Пробки. В этих условиях жители города рассчитывают на метро — а “Площадь Восстания” одна из главных станций центра города. По данным метрополитена, пассажиропоток за месяц на станции в 2016 году составлял примерно 2,1 млн человек в месяц — и за 2 года наверняка вырос.





На станцию метро “Площадь Восстания” ограничат доступ по вечерам со вторника 22 января до воскресенья 27 января, сообщили в метрополитене Санкт-Петербурга. Один из эскалаторов ремонтируют; вход в вестибюль будет сокращен с 17 часов до 19:30.