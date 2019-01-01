Пожар в Арбитраже произошел в пустом и закрытом кабинете





Всего из здания вывели около 300 человек. К моменту приезда пожарных расчетов здание было полностью обесточено, эвакуация людей завершена.





Сообщение о пожаре поступило в 09:35. Через шесть минут на месте уже работало первое подразделение. В локализации пожара участвовали 19 единиц спецтехники и 62 человека.



В связи с произошедшим пожаром в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти работа суда полностью приостановлена, судебные заседания сегодня проводиться не будут, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.







