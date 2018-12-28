Арбитражный суд Санкт-Петербурга переносит на февраль-март дела “Метростроя” и “Трансстроя”





До конца февраля комитет должен подготовить свой защитное заявление, сообщили в суде. Правительство Санкт-Петербурга разорвало все бизнес-контракты с “Метростроем”: обе стороны винят друг в друга в нарушении условий сделок.





Кроме этого строительному комитету придется отчитываться и по делу стадиона “Газпром-арена” 18 марта: корпорации “Трансстрой” требуют от правительства свыше 4 млрд рублей за расторжение контрактов.





Сегодня в арбитражном суде Санкт-Петербурга прошел пожар: 22 января учреждение работать не будет, сообщили в суде.





Иск “Метростроя” на 1,1 млрд рублей к Комитету строительства Санкт-Петербурга рассмотрят в арбитражном суде 14 марта, следует из картотеки суда.