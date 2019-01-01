В Кронштадте на бетонной площадке незаконно организовали стоянку

В ходе проверки выяснилось, что некие лица без получения соответствующего разрешения собственника федерального имущества, самовольно заняли и используют в личных целях бетонную площадку, площадью около 1 тыс. кв. метров, для стоянки и ремонта автомобилей.





Своими действиями они причинили ущерб государству в размере более 250 тыс. рублей.





Прокуратура требует возбудить уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".