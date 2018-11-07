В Петербурге запрещен ввоз 75 тонн зараженных марокканских томатов





В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Евразийского экономического союза, в соответствии с действующим законодательством стран-членов ЕАЭС в области обеспечения карантина растений, государственным инспектором территориального Управления Россельхознадзора запрещен ввоз 75 тонн

свежих томатов из Марокко.





Такие меры были приняты в связи с выявлением в партии томатов живых

личинок южноамериканской томатной моли, что подтверждено результатами исследований образцов продукции ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».





Зараженная партия томатов возвращена отправителю.

Груз прибыл в пункт пропуска через государственную границу «Большой порт Санкт-Петербург», сообщили Gazeta.SPb в Управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.