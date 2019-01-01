В правоохранительных органах рассказали о погибших в метро Санкт-Петербурга накануне





Как передают в полиции, позже выяснилось, что одна из погибших — инженер метро Санкт-Петербурга. Ей исполнилось уже 67 лет и она давно могла бы уйти с поста на пенсию. Женщине стало плохо на станции “Спасская”. Врачи оказались бессильны что-либо сделать для нее, сообщили в правоохранительных органах.





Второго погибшего пока не опознали: это мужчина средних лет, его нашли мертвым на станции “Садовая”, сообщили в органах. Медики не нашли признаков насилия на теле. Документов у мужчины не было; все что удалось найти полицейским - кредитные договоры на имя жителя Адмиралтейского района 59-ти лет.





В понедельник утром 21 января на центральных станциях петербургского метрополитена лежали два трупа, сообщает АН “Оперативное прикрытие” 22 января. Жители Санкт-Петербурга заметили лежащие тела и сообщили о них в социальных сетях.