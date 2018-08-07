Житель Ленобласти похитил бывшую любовницу

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась 23-летняя девушка и рассказала о том, что мужчина заставил ее зайти к нему домой, а потом не выпускал обратно и избивал. В заточении потерпевшая находилась с 18 по 21 января.





Сейчас 39-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье « Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».





Ранее сообщалось о том, ч то в Петербурге мужчина не захотел расставаться со своей возлюбленной и пристегнул ее к себе наручниками.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)