Возгорание в суде Санкт-Петербурга локализовали; Суворовский проспект превратился в каток





Спасатели сообщают, что из здания на улицу вывели примерно 100 человек после задымления. Как сообщает telegram-канал “Аварийный Петербург”, из-за работы пожарных Суворовский проспект залит водой, которая на морозе в -15 градусов быстро замерзла: теперь участок представляет из себя настоящий каток для пешеходов и автомобилей.





В арбитражном суде Санкт-Петербурга потушили открытый огонь в 10:16 и сейчас большая часть пожарных экипажей покинули место ЧП, сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и области. Общее число техники от РСЧС достигло 19 автомобилей, прибыли 62 пожарных.