В Петербурге за год стоимость вторичного жилья выросла на 9,1%, а арендные ставки – на 3,4%

Рост стоимости «квадрата» в течение года происходил неравномерно. В I и во II кварталах стоимость плавно росла (на 1,5%). Скачок в III квартале (на 2,8% по сравнению со II кварталом 2018-го) пришел на смену медленному росту. В IV квартале 2018-го цены снова поднялись — на 3% по сравнению с III кварталом.



Цены выросли во всех районах города, кроме Петроградского и Центрального. Стоимость здесь упала на 4,6% и 0,2% соответственно. Лидером подорожания стал Московский район: в период с IV

квартала 2017 года по IV квартал 2018-го стоимость «квадрата» на вторичном рынке здесь поднялась на 12,5%, до 135 532 руб. На втором месте Приморский район с ростом на 8,2% (в IV квартале кв. метр здесь стоил 119 413 руб.). На третьем месте Невский район: рост 7,5%, до

102 534 руб. за кв. м. Минимально поднялась средняя стоимость вторичной недвижимости в Адмиралтейском районе: на 3%. За кв. м здесь в IV квартале 2018 года просили 125 987 руб.





Однокомнатные квартиры сохранили лидерство как по доле спроса, так и предложения. На них в IV квартале 2018 года пришлось 50,6% (спрос) и 42,3% (предложение). Однако за год их доля увеличилась в структуре спроса на 8,4%, а в структуре предложения уменьшилась на 1,2%. Спрос

на двухкомнатные квартиры упал: доля запросов на них снизилась до 30%, на 2%. В структуре предложения они также демонстрируют отрицательную динамику, потеряв 0,3%, до 29,8% с IV квартала 2017 года по IV квартал 2018-го.





Сильно снизилась доля спроса на «трёшки»: на 13,5%. В IV квартале 2018 года доля трёхкомнатных квартир в структуре спроса составила 16%. Предложение тоже снизилось: на 0,9%, до 21,4%.

Многокомнатные квартиры сдали позиции по спросу (-17,1%), но выросли по предложению (14%). К концу 2018 года их доля составила 3,4% в общей структуре спроса и 6,5% по предложению.



