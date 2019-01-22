Понедельник 21 января взял антирекорд по числу аварий на дорогах Санкт-Петербурга





Большинство столкновений не привели к серьезным повреждениям машин и тем более травмам — за день пострадало всего трое, сообщает ГИБДД. Дорожные инспекторы призывают автомобилистов держать дистанцию на скользкой дороге.





В Санкт-Петербурге за понедельник 21 декабря зафиксировали аварийный рекорд 2019 года — на дорогах произошло 624 ДТП, сообщает ГИБДД по Санкт-Петербургу и области в официальной группе в соцсети. Предыдущий антирекорд взяли в пятницу 17 января — тогда инспекторы описали 577 ДТП.