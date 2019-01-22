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Понедельник 21 января взял антирекорд по числу аварий на дорогах Санкт-Петербурга
11:06
Тэги: дтп, статистика, рекорды
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