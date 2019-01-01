В школе Центрального района одноклассники надругались над 11-летней девочкой в спортзале





Как сообщили в правоохранительных органах, мать жертвы написала заявление 21 января; по ее показаниям насилие произошло 17 января в учебное время в спортзале школы.





Уголовная ответственность в России начинается с 16 лет, а в особо тяжелых случаях — с 14 лет. Вероятно, даже если вину малолетних преступников докажут, сделать с ними ничего будет нельзя.





В Центральном районе Санкт-Петербурга ученики средней школы изнасиловали свою одноклассницу, которой исполнилось 11 лет, сообщает АН “Оперативное прикрытие” 22 января.