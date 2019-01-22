На Суворовском проспекте горит здание суда. На место прибыли 15 пожарных экипажей (фото)





Вызов в управление поступил в 09:35, а через шесть минут на месте уже работало первое подразделение. В 09:49 пожарные сообщили о повышении ранга пожара до №1 БИС — и на место выехали дополнительные подразделения.





Сейчас на Суворовском пр. работают 15 единиц техники и 52 человека личного состава. Из здания вывели всех людей. Горит комната на пятом этаже. Тяжелая дорожная обстановка на Площади Восстания усуглябляется невозможность проезда по проспекту из-за техники МЧС.





В Санкт-Петербурге утром во вторник 22 декабря загорелось здание арбитражного суда на Суворовском пр., д.50, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.