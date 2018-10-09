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Из-за нежелания компаний экономить энергию страдают жители 20 домов Фрунзенского района
10:16
Тэги: прокуратура, тепло, жкх, фрунзенский район
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