Из-за нежелания компаний экономить энергию страдают жители 20 домов Фрунзенского района





Нерационально расходуют ресурсы на пр. Славы, ул. Ярослава Гашека, Будапештской, Белы Куна и Малой Балканской. В прокуратуре сообщили, что управляющие организации не утеплили дверные блоки и не произвели работы по теплоизоляции труб с горячей водой. В результате этого жители домов платят за ЖКХ куда больше, чем могли бы.





Прокуратура уже вынесла решение о штрафах для управляющих компаний и продолжит внимательно следить за ситуацией.









Сотрудники прокуратуры проверили, как используют энергию в жилых домах Фрунзенского района - нарушения нашли на 20 адресах, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 22 января.