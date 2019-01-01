В центре Санкт-Петербурга из-за задымления эвакуировали арбитражный суд. Детали уточняются





На данным сайта учреждения, суд открылся только в 9 часов утра. Детали произошедшего пока неизвестны. Сейчас сотрудники и посетители суда мерзнут на морозе в -15 градусов. Детали произошедшего уточняются.





Как сообщает канал, возможно, произошло возгорание в управлении МВД, которое находится там же.





Утром во вторник 22 января в центре Санкт-Петербурга эвакуировали арбитражный суд на Суворовском пр., сообщили в telegram-канале “Аварийный Петербург” со ссылкой на МЧС. Как передают спасатели, в здании задымление, но всех находящихся внутри уже вывели на улицу.