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В Санкт-Петербурге трое пытались взять ипотечный кредит на 6 млн по поддельным документам
09:51
Тэги: мошенничество, ипотека, банк
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