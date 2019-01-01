В Санкт-Петербурге трое пытались взять ипотечный кредит на 6 млн по поддельным документам





Предполагается, что подозреваемые подделали документы, чтобы получить ипотечный кредит на 6,3 млн рублей. Договор с банком составили в декабре 2018 года и в течение месяца сотрудники банка проверяли своих клиентов. Когда 17 января трое пришли в банк, чтобы получить деньги, их встретили полицейские.





Двоих подозреваемых взяли под стражу. Расследование продолжается: возможно, это не единственное преступление группы.









В Санкт-Петербурга полицейские задержали троих по подозрению в мошенничестве, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу 22 января.