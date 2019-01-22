В Коломягах разгорелись бытовки. В соцсетях переживали за деревянные дома частного сектора (фото)

Очевидцы переживали, что огонь перекинется на деревянные жилые дома и недоумевали, где же пожарные.





В МЧС по Санкт-Петербургу и области сообщили о том, что к месту пожара на Первомайский пр. выехали шесть пожарных экипажей около 8:32. По информации спасателей, загорелись три деревянные бытовки, каждая площадью в 30 м2. О пострадавших не сообщают.





Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"