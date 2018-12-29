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В прокуратуре Петербурга недовольны состоянием домов Гулина и Брюлловых на Васильевском острове
09:22
Тэги: васильевский остров, прокуратура, кгиоп
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