В прокуратуре Петербурга недовольны состоянием домов Гулина и Брюлловых на Васильевском острове





Речь идет о Доме Брюлловых и Доме Гулина — если второй построен в 1902 г., то первый относится к третьей четверти XIX века. Проверка показала, что фасады домов медленно разрушаются: при этом выпадающие кирпичи могут быть опасными для прохожих. Кроме этого управляющие допустили установку внешних кондиционеров, на что разешения не давали.





Прокуратура Санкт-Петербурга и сотрудники КГИОП недовольны состоянием домов на Васильевском острове, внесенных в реестр объектов культурного наследия, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 22 января. Управляющим “УК “МИР”, которые обязаны следить за домами, грозит дисциплинарная ответственность.