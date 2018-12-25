Пробки в Санкт-Петербурге в утренний час пик вторника 22 января достигли 8 баллов (фото)





Обычно по утрам самые тяжелые заторы фиксируют на въездах в город, но сегодня тяжело проехать будет, в том числе, и по центру Петербурга. Асфальт покрыт ледяной коркой, а дороги замело снегом — при этом синоптики ждут продолжения осадков в течение дня.





Пробки фиксируют в Кудрово, на проспектах Косыгина, Пискаревском, Науки, Гражданском, 2-ом Муринском, Энгельса, Коломяжском, Старопетергофском. Стоит Садовая, Петроградская сторона, Невский.

К 09:00 во вторник 22 января в Санкт-Петербурге пробки выросли до 8 баллов, согласно сервису Яндекс.Пробки. Уже сейчас “красным” светится вся карта Северной столицы.