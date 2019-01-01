Следователи прибыли в Морской порт Санкт-Петербурга из-за обрушения крыши склада удобрений





Ранее в СМИ высказали версию, согласно которой именно авария на складе вызвала химический запах на всем Васильевском острове. Эксперты СКР заключили, что никаких химически опасных веществ и ядов на месте нет и в воздух не попало, сообщили в СКР. К такому же выводу пришли и специалисты Роспотребнадзора ранее. Это значит, что причина странного запаха до сих не найдена.





Сотрудники СКР проверили сообщение об обрушении крыши хранилища удобрений в Морском порту Санкт-Петербурга утром во вторник 22 января, сообщили в СКР на транспорте.