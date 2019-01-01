В квартиру жителя Колпино ворвались неизвестные и забрали с собой деньги и имущество

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в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области 22 января. Пострадавший обратился в полицию в понедельник — по его словам, в его квартиру на Заводском пр. ворвались неизвестные и забрали у него все ценное, что смогли найти.

Полицейские ищут злоумышленников, стоящих за ограблением квартиры в Колпино, сообщили



Пока неизвестно, как именно злоумышленникам удалось проникнуть в помещение; возможно, они взломали замок. Они силой заставили мужчину 31-го года отдать им деньги и все ценное, что у него было. Сейчас говорят об ущербе в 295 тысяч рублей, сообщили в МВД. Полицейские уже ведут поиск грабителей.



Напомним, в Бокситогорске взломщики вскрыли двери ювелирного магазина.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)