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Жители шести домов на юге Санкт-Петербурга провели самую холодную ночь в году без отопления

08:21
Тэги: теплосети, отопление, мороз, коммунальная авария
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Тэги: теплосети, отопление, мороз, коммунальная авария



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