Жители шести домов на юге Санкт-Петербурга провели самую холодную ночь в году без отопления





Последствия другой аварии на Будапештской ул. должны быть устранены к 12:00 — ее начали ремонтировать сегодня в 4 утра, сообщает служба. От прорыва пострадал один дом.





В Санкт-Петербурге утром во вторник 22 декабря починили трубу на Белградской ул. около дома 28, ее прорвало в понедельник, сообщают “Теплосети Санкт-Петербурга”. Отопление восстановили в 7 часов утра в пяти жилых домах. В соцсетях сообщили, что предыдущую аварию на ней устраняли в пятницу 17 января.