В Санкт-Петербурге неизвестная “подруга родственницы” украла у пенсионерки 220 тысяч рублей





Старушка 85-ти лет обратилась в полиция в понедельник 21 января: она рассказала, что к ней в квартиру на Ланском шоссе пришла неизвестная и представилась подругой родственницы. Каким-то образом женщина смогла убедить пенсионерку отдать ей крупную сумму денег: сейчас нанесенный ущерб оценили в 220 тысяч рублей. В полиции возбудили дело о мошенничестве.





Полицейские ищут женщину в Приморском районе Санкт-Петербурга, которая, предположительно обманула пенсионерку-ветерана войны, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.