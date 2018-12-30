В Бокситогорске взломали двери ювелирного магазина: украли 20 паллет с драгоценностями





По сообщению полиции, из сейфа пропали 12 паллет драгоценностей и еще восемь стендов злоумышленники обчистили под витриной. Кроме этого, им досталась выручка магазина в размере 20 тысяч рублей, сообщили в МВД. Ущерб подсчитывают, поиск виновных уже начался.





Полицейские начали поиск злоумышленников, которые проникли в ювелирный магазин на Городской ул. Бокситогорска: пропажу драгоценностей обнаружили в понедельник 21 января, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.