Морозы ослабнут: минувшая ночь на 22 января в Санкт-Петербурге стала самой холодной в году





При этом на Санкт-Петербург движется тепло с Балтийского моря: как сообщают синоптики температура уже к концу недели может опуститься до -5 градусов. Расслабляться, конечно, еще рано: февраль в Санкт-Петербурге известен своими ветрами и метелями. Но большинство жителей Санкт-Петербурга, вероятно, будут рады получить короткую передышку после крещенских морозов.





В Санкт-Петербурге 22 декабря ждут потепления — или хотя ослабления морозов, сообщили синоптики Гидрометцентра. Прошедшая ночь стала самой холодной в Северной столице с начала года — температура упала ниже -19,4 градусов.