Почти половина жителей Санкт-Петербурга уверены, что компьютерные игры плохо влияют на человека





Около 25% респондентов заметили, что компьютерные игры помогают развивать ловкость рук, тактическое мышление и навыки работы в команде, сообщили в соцсети.





Почти половина — 45% опрошенных - говорят только о негативном влиянии игр на личность человека. По их мнению, в играх столько жестокости и насилия, что это только портит людей, которые в них играют.





Еще 21% признали игры бесполезными для формирования личности. Оставшиеся 9% считают, что вопрос должны как следуют изучить психологи.





Согласно данным нового опроса, только четверть жителей Санкт-Петербурга относится к компьютерным играм положительно и считают, что они хорошо влияют на личность человека, сообщили аналитики соцсети “Фотострана”. Результаты получены на основе опроса 1000 человек.