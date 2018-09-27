Дискуссия между Захаровой и Чубайсом в Facebook завершилась — формально, победила Захарова

Дискуссия между Марией Захаровой и Анатолием Чубайсом завершилась вечером 21 декабря — формально победила официальный представитель МИД России, следует из открытой переписки в Facebook. Гендиректор “Роснано” капитулировал, попутно обвинив Захарову в “подтасовке” дат.





По мнению Чубайса, Захарова пришла в правительство в 2003 году, а не 1998 году, как сама заявляет. Бывший реформатор экономической политики признал, что не сможет продолжать словесную борьбу при подтасовке фактов и сдался.





Захарова капитуляцию приняла, подчеркнув, что попала на работу в МИД сразу после сдачи госэкзаменов в МГИМО.



