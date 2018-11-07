Отмена долгов в Чечне связана с отсутствием газа в военное время, пояснили в республике





Как сообщил Умаров, в Чечне не было возможности пользоваться бытовым газом до конца войны и еще несколько лет после этого — и по его мнению, неправильно заставлять граждан платить за это время.





В Чечне суд “простил” своим жителям 9 млрд рублей, которые они задолжали за ЖКХ, сообщает РИА Новости. Решение вызвало широкий общественный резонанс: в Кремле предложили отметить просроченные долги по всей России сразу.





Первая Чеченская война, по данным в сети, продлилась с 1994 по 1996 год, Вторая — с 1999 по 2009 год.





Министр по нацполитике Чеченской республики Джамбулат Умаров объяснил, что долги за газ жителям списали потому, что война в регионе прервала обслуживание граждан, сообщил министр на радио “Говорит Москва” 22 января.