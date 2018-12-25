Сломавшая позвоночник спортсменка Мария Комиссарова подает иск к клинике на 56 млн рублей





Фристайлистка сломала позвоночник при тренировках на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Комиссарова заявляет, что в клинике ей обещали восстановление двигательных возможностей через год. В клинике парируют, что учреждение не гарантировало выздоровление, а только давало возможности для организма к реабилитации.





Мария Комиссарова (род 1990) выступала за олимпийскую сборную по ски-кросу, имеет серебряную медаль этапа мирового кубка 2012 года. После травмы получила квартиру от Фонда поддержки олимпийцев России.





Иск на 56 млн рублей подала спортсменка Мария Комиссарова к испанской клинике доктора Блюма: дело рассмотрит суд Невского района Санкт-Петербурга, сообщает РИА Спорт 22 января. В 51 млн Комиссарова оценила убытки и 5 млн требует как моральную компенсацию.