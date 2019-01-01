Погода в Санкт-Петербурге во вторник 22 января: морозы продолжаются, ждут новых снегопадов





Ожидается, что с неба снова повалит снег — в умеренных количествах. Ветер составит 2-3 м/с и будет дуть с юго-запада. По данным сервиса, серьезные морозы продержатся в Северной столице еще как минимум неделю — о спаде холодов до -5 градусов можно будет говорить только ближе к началу февраля.





Санкт-Петербург вчера перетерпел пробки в 9 баллов на дорогах города — дорожная ситуация будет оставаться тяжелой еще несколько дней. Впрочем, власти обещали убрать значительную часть снега к 24 января, сообщили в правительстве.





Сегодня утром во вторник 22 января в Санкт-Петербурге -18 градусов ниже нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода. Средняя температура в течение дня составит -10..-12 градусов мороза.