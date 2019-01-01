В Приморском районе сгорела комната в общежитии



Уже к двум часам ночи пожар утих. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной инцидента – непонятно, это только предстоит выяснить. Всего в операции приняло участие почти 30 человек, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что увеличивается число жертв взрыва на корабле в Керченском проливе: погибли 11 человек . (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Уже к двум часам ночи пожар утих. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной инцидента – непонятно, это только предстоит выяснить. Всего в операции приняло участие почти 30 человек, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Известно, что пожар произошел в доме 9 корпусе один. Звонок специалистам поступил примерно в половину второго ночи – они незамедлительно прибыли в Приморский район и приступили к ликвидации возгорания. На все у них ушло всего лишь 20 минут, но комнату, к сожалению, не удалось спасти.