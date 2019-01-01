СМИ сообщили о смерти французского актера Франсуа Перро

Франуса Перро – известный актер, который не только играл на сцене театра, но и снимался в кино. За свою долгую и насыщенную жизнь он снялся в более сотни фильмов. Среди них, например, «Банзай», «Ягуар», «Труп моего врага» и многие другие. Перро посчастливилось работать со многими талантливыми режиссерами. Всю свою жизнь Перро посвятил актерскому мастерству – он обучался ему в труппе, работал в Национальном театре, принимал участие в различных проектах, говорится в Le Figaro.