Выяснилось, что в 2018 году чаще всего задерживали рейсы, чем когда-либо



Чаще всего в 2018 году задержки были связаны с забастовками сотрудников перевозчиков, а также с высоким спросом на перелеты – пока что не все аэропорты обладают необходимой пропускной способностью, говорится в «Комменсантъ».

Известно, что рейсы задерживались как минимум у 10 миллионов человек. Из них около 20% - это граждане России. Такими цифрами поделилась компания AirHelp – она занимается выплатами компенсаций. Специалисты считают, что такое положение дел показывает безразличное отношение многих авиакомпаний к правам своих пассажиров.