В Чечне объяснили, почему им простили долги за газ

Напоминаем, что недавно стало известно о том, что «Газпром» простил Чечне долг в размере 9 миллиардов рублей.





Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров заверил, что у региона нет никакого привилегированного статуса, просто несправедливо платить за услугу, которой никто не пользуется.