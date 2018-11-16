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Юная фигуристка, оправдывающая принятие допинга, признала глупость сказанного

01:25
Тэги: допинг, фигурное катание
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Тэги: допинг, фигурное катание



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