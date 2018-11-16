Юная фигуристка, оправдывающая принятие допинга, признала глупость сказанного

Громкое заявление прозвучало от нее во время одной из трансляций в Instagram-аккаунте. Интернет-пользователи и коллеги Анастасии обрушились критикой. Спустя некоторое время, осознав плачевность положения, Шаботова признала, что сказала глупость. Она уверяет, что могла сказать такое из-за переживаний по поводу своих проигрышей. Помимо прочего, 13-летняя фигуристка уверила, что не думала о том, что ее слова будут поняты неправильно.