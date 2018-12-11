Очевидцы жалуются на прорыв трубы на Будапештской



Что именно стало причиной коммунальной аварии – не уточняется, так как специалисты пока что никак не комментировали происшествие. Из комментариев непонятно, пострадал ли кто-нибудь. Петербуржцы пишут, что из-за воды от пара начинают леденеть деревья. Об отключении воды и отопления пока ничего не говорилось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы, проживающие в доме на Маршала Тухачевского, жалуются на ужасный запах. Люди считают, что это из-за прорыва трубы, так как подобное приключается с жильцам не в первый раз. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Что именно стало причиной коммунальной аварии – не уточняется, так как специалисты пока что никак не комментировали происшествие. Из комментариев непонятно, пострадал ли кто-нибудь. Петербуржцы пишут, что из-за воды от пара начинают леденеть деревья. Об отключении воды и отопления пока ничего не говорилось.

Известно, что все случилось в Купчино на Будапештской улице дома номер 9 у корпуса один. Люди, проживающие неподалеку, сравнили увиденное с городом Silent Hill из одноименного ужастика, так как весь двор окутал горячий пар.