Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял Волочкову



«Кто талантом небогат, ну, а че такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», - пишет Шнуров.

Многие отметили, что шпагат у музыканта получился неудачным, а вот стихотворение – очень. ЧТо думает об этом сама Анастасия - остается загадкой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Шнуров в стихах прокомментировал визит Путина в петербургскую аптеку. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: Instagram









Стихотворение появилось в Instagram-аккаунте звезды. К посту прикреплена фотография – на ней Шнуров безуспешно старается сесть на шпагат. В своем произведении музыкант высказывает мнение, что Волочкова известна не благодаря своей одаренности, а тому, как ловко она умеет позировать голой. Балерина, считает музыкант, собирает лайки только когда «раздвигает ляжки».