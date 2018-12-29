Жилищный комитет оценил качество уборки петербургских дворов



Напоминаем, что в Санкт-Петербурге продолжают ежедневную борьбу со снегом. Более 8 тысяч человек чистят дворы, им помогает 714 единиц техники, говорится в сообщении жилищного комитета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с петербургских улицы вывезли более 1 миллиона кубометров снега. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

С инспекцией они нагрянули в понедельник, 21 января. Жилищный комитет больше всего критиковал Красносельский район. Во многих дворах, утверждают сотрудники, не обработаны тротуары, что может привести к падению горожан. Также жилищники обнаружили несколько сосулек на крыше, которые вот-вот могут упасть кому-нибудь на голову. Свой отчет вместе с фотографиями они уже отправили в районные администрации, где должны разобраться со сложившейся ситуацией.