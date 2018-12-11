Uber планирует создать беспилотные самокаты и велосипеды



С восторгом о задумке отозвался руководитель производителя дронов 3D Robotics Крис Андерсон. Специалист в своем Twitter-аккаунте также уверил, что Uber сейчас ищет людей, которые помогут реализовать идею. При этом компания не забывает о своей главной цели – создать беспилотный автомобиль.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что "Яндекс” начал тестировать беспилотный автомобиль в Лас-Вегасе . (Элла Андреева, Gazeta.SPb) С восторгом о задумке отозвался руководитель производителя дронов 3D Robotics Крис Андерсон. Специалист в своем Twitter-аккаунте также уверил, что Uber сейчас ищет людей, которые помогут реализовать идею.

Сейчас многие обеспокоены экологической ситуацией в мире. Самокаты и велосипеды – отличная альтернатива автомобилям, которые загрязняют окружающую среду. Их предпочитают машинам во многих странах, именно поэтому изобретение беспилотных версий вызвало большой ажиотаж.